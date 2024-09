SIRACUSA – Giovanni Signer è il nuovo prefetto di Siracusa. Prende il posto di Raffaela Moscarella, che va a Benevento. Sessantadue anni, laureato in giurisprudenza, Signer lascia il posto di questore di Bari per tornare in Sicilia. Tra gli incarichi ricoperti nell’Isola, nel 2006 quello alla guida della squadra mobile di Catania, con cui ha condotto le indagini sulla morte dell’ispettore capo Filippo Raciti, ucciso durante gli scontri tra ultras dopo il derby Catania-Palermo.