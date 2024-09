PALERMO – Sono scattate a Palermo le ricerche per una turista inglese di 70 anni che non si trova più dopo che si era immersa in mare a Capo Gallo. Stava facendo snorkeling nei pressi della fossa Gallo quando le persone che erano uscite con lei nel corso dell’escursione non l’hanno vista tornare verso l’imbarcazione. E’ stato dato l’allarme e la guardia costiera si è mossa con le motovedette e i gommoni. Alle ricerche partecipa anche un elicottero.