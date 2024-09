CATANIA – E’ tornato a celebrare la messa l’arcivescovo di Catania Luigi Renna, dopo l’intervento di angioplastica a cui è stato sottoposto a Pedara per un infarto al miocardio. Lo ha fatto al Santuario di Mompileri, “in forma privata – dice l’Arcidiocesi -, per ringraziare il Signore e la Vergine Maria per il dono del presbiterato, 33 anni, e della salute ritrovata”.