PALERMO – Una diciottenne è ricoverata in coma all’ospedale Civico di Palermo dopo aver bevuto un cocktail a una festa in via Candelai. E’ risultata positiva agli esami tossicologici: secondo i carabinieri qualcuno le ha messo della droga nel bicchiere. Lo avrebbe raccontato il fidanzato della ragazza, che ai primi sorsi si sarebbe subito accasciata. La festa è stata organizzata in un locale chiuso da anni, ora sequestrato dai carabinieri.