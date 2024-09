PATERNO’ (CATANIA) – Mentre raggiungevano la casa di un pregiudicato agli arresti domiciliari per controllare che non si fosse allontanato, in pieno centro, i carabinieri di Paternò lo hanno visto camminare sul marciapiede, intento a fumare una sigaretta. Accortosi di essere stato colto sul fatto, il 38 enne ha tentato di cambiare percorso, accelerando il passo, ma le strade a quell’ora della notte erano deserte e a nulla è valso il suo tentativo di fuga, perché è stato fermato e arrestato.