CATANIA – Due ragazzi sono rimasti feriti ad Acitrezza in un incidente sulla statale 114. Intorno alle 5 del mattino per cause da accertare il guidatore ha perso il controllo del suv: la macchina ha divelto parte del guard rail ed è finita in un canalone. I due giovani, tra i 18 e i 20 anni, sono stati portati all’ospedale di Acireale e al Cannizzaro di Catania.