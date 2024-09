CATANIA – Al lungomare di Catania un sedicenne è stato trovato alla guida di un’auto nonostante non avesse, ovviamente, mai conseguito la patente. Per lui è scattata la denuncia penale, oltre al sequestro del mezzo. Durante gli stessi controlli sono stati multati gli automobilisti che guidavano parlando al telefono o senza cinture di sicurezza e centauri che non indossavano il casco, per un totale di più 6.600 euro, con il sequestro di 8 veicoli.