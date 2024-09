CATANIA – Sparatoria intorno alle 13 nel quartiere catanese di San Cristoforo, all’angolo tra via Gramignani e via Grimaldi. Un 53enne di Librino è stato ferito alle gambe dall’ex genero, attualmente ricercato, dopo una lite per futili motivi. Il 53enne è stato ricoverato all’ospedale Garibaldi Centro e operato. A seguire le indagini è la polizia.