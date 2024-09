PALERMO – E’ chiuso l’ufficio postale in via Gaspare Palermo nel capoluogo siciliano. Una macchina guidata da una donna è finita contro la vetrata dell’agenzia danneggiandola. La chiusura dell’ufficio potrebbe durare almeno 48 ore, il tempo necessario per consentire agli operai di sostituire il vetro rotto.