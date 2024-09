CATANIA – Oltre 40 militari della guardia di finanza di Catania in azione nella provincia etnea, a Oristano e Udine per sgominare un traffico internazionale di droga. Nove gli arresti, ma ci sono altri 12 indagati. L’operazione, denominata “El Loco” (“Il Pazzo”), è ancora in corso con il sequestro beni e disponibilità finanziarie per un valore di quasi mezzo milione di euro.

IN AGGIORNAMENTO