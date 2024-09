ACIREALE (CATANIA) – Un incendio si è sviluppato poco dopo le 13 in un laboratorio di tappezzeria al centro di Acireale al piano terra di un condominio di cinque piani in via Fabio. Un uomo che stava lavorando ha riportato ustioni alle braccia e una intossicazione da fumi; intossicata anche una persona che abita al piano superiore. Entrambi sono stati trasportati in ospedale. Le fiamme sono state domate dai pompieri prima che si propagassero agli ambienti circostanti.