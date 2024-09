PALERMO – Un incendio è divampato ieri sera a Palermo in un appartamento al primo piano di via Giuseppe Alessi, al civico 44. Sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco per spegnere il rogo. Le fiamme sarebbero partite da una caldaia. Non risultano feriti, i condomini del palazzo sono stati fatti scendere con le autoscale. Traffico in tilt nell’area tra via Ferri e via Marchese di Villabianca.