CATANIA – Un tirapugni in metallo. Possederne uno e tenerlo a portata di mano sembra ormai essere di moda. Sono ancora molte le persone che continuano a portare al seguito, anche durante i viaggi, questi oggetti il cui porto è vietato dalla legge. Ai controlli di sicurezza dell’aeroporto di Catania la polizia si è accorta che all’interno del bagaglio di un 36enne di Caltagirone in partenza per Madrid era nascosto un tirapugni. E’ stato denunciato.