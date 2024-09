PERGUSA (ENNA) – Quattro operai sono rimasti feriti, uno in maniera più grave, nel crollo di un solaio mentre facevano lavori dentro la palestra di una scuola elementare a Pergusa. Il ferito più grave è stato portato in elisoccorso, col codice rosso, in ospedale. Gli operai avrebbero gettato il calcestruzzo sul solaio, che ha ceduto travolgendoli. La palestra è vicina al plesso scolastico, che è stato evacuato. Le lezioni sarebbero dovute cominciare domani.