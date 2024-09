Catania brucia: il quartiere attorno al cimitero avvolto dalle fiamme

CATANIA – Un incendio di grosse proporzioni è divampato nel pomeriggio a Catania a ridosso del cimitero, zona Librino e Fossa della Creta. Sono intervenuti i vigili del fuoco, anche con gli elicotteri che hanno effettuato diversi lanci di acqua. Tanta paura tra i residenti e traffico in tilt. Dalle testimonianze sul posto, sembra che le fiamme abbiamo raggiunto anche una stazione di servizio. Alcuni testimoni raccontano che il rogo potrebbe essere nato nella zona del campo rom presente nelle vicinanze per poi propagarsi a causa della presenza di erba e arbusti in una zona incolta attorno al cimitero e via Fossa della Creta.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento Sud, di Acireale e di Paternó, oltre che i vigili volontari di Linguaglossa. A supporto anche gli uomini della forestale e della protezione Civile del Comune di Catania con le autobotti. Le squadre sono state impegnate su più fronti, in via Zaccà e via Madonna del Divino Amore. Minacciato dalle fiamme pure il cimitero. FOTO

Il fumo nero che si è sprigionato ha circondato la zona. Le fiamme alte sono state a lungo visibili anche dal viale Mario Rapisardi. Segnalato un altro incendio nel quartiere Picanello.