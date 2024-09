CATANIA – Con riferimento alla notizia dello scorso 11 settembre relativa al sequestro di un 23enne in casa a San Cristoforo da parte di finti agenti, si precisa e rettifica che, come da nota del proprio legale, il padre del soggetto interessato dal rapimento “è un uomo libero che non è mai stato destinatario di provvedimenti penali e un lavoratore” e non può essere in alcun modo qualificato come “vicino al clan Cappello-Bonaccorsi”.