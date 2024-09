CATANIA – Poco dopo le 14 i vigili del fuoco di Catania sono intervenuti sull’Etna, in prossimità di Monte Maletto a circa 2.000 metri di quota, per soccorrere un uomo in difficoltà, colta da malore mentre cercava funghi in una zona impervia. Era in compagnia di altre due persone che hanno fatto la richiesta di aiuto. E’ stato caricato sull’elicottero con il verricello e affidato alle cure del 118.