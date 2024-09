CATANIA – Sono stati oltre 200 gli atleti che hanno partecipato alla gara podistica “Corsa del Ricordo 2024”, che a Catania è giunta quest’anno alla seconda edizione. L’undicesima invece a livello nazionale. L’evento è ideato e promosso da Asi, in collaborazione con ANVGD e volto a ricordare attraverso il running la tragedia delle foibe e l’esodo forzato delle popolazioni Giuliano Dalmate, di Fiume, dell’Istria e di Pola alla fine della seconda Guerra Mondiale. Tra le sue tappe, appunto la città etnea, grazie all’impegno di ASI Catania presieduta da Angelo Musmeci, con il sostegno di ASI Sicilia e ASI nazionale con i rispettivi presidenti Maria Tocco e Claudio Barbaro.

La tappa di Catania é patrocinata dal Comune grazie al sindaco Enrico Trantino e all’assessore allo sport Sergio Parisi, dall’ARS con il presidente Gaetano Galvagno, dalla Regione Siciliana con l’assessore allo sport Elvira Amata, dal CONI con il vice presidente regionale Enzo Falzone e dalla Fidal Sicilia, con la collaborazione logistica della Runway Communication. Piazza Università, in questa domenica di settembre, si è tinta dei colori dello sport con i tantissimi atleti professionisti e amatoriali che hanno partecipato, applauditi da centinaia di spettatori, tra cui numerose famiglie. Durante la mattinata, mentre gli sportivi si sono cimentati nella gara podistica, sul palco, intervistati da Simona Mazzone e Sergio Platania, hanno parlato gli organizzatori, le autorità e gli sponsor.

E poi le esibizioni degli Sbandieratori della Città di Randazzo e un numero del gruppo Smile con l’esibizione di twerling durante l’ascolto dell’Inno nazionale. “Presenze che hanno superato le nostre aspettative – ha detto il presidente provinciale ASI Catania Angelo Musmeci -. Gli sforzi organizzativi e l’impegno profuso hanno dato i loro frutti. Questo ci gratifica, ma ci spinge anche a fare sempre meglio, per questo possiamo già dare appuntamento a tutti alla terza edizione della Corsa del Ricordo. Si è partiti dallo start in piazza Università per poi percorrere un circuito cittadino di 1,4 km (ripetuto 6 volte per la gara competitiva e 2 volte per quella non competitiva): via Etnea, piazza Duomo, via Vittorio Emanuele, piazza Cutelli, via Ventimiglia, via teatro Massimo, via Rapisardi, via di Sangiuliano, e ritorno, attraverso via Etnea, con arrivo in piazza Università.

Sempre in mattinata, si è tenuta una gara di marcia, novità di quest’anno. La premiazione ha coinvolto quasi tutti i partecipanti, con riconoscimenti per tutte le categorie e tanti sorteggi per gli atleti presenti, mentre sul podio sono saliti i vincitori primi assoluti che hanno portato a casa uno straordinario risultato: Maria Nicotra dell’Asd Atletica Sicilia e Dario Longo della Universitas Palermo che hanno tagliato il traguardo rispettivamente al minuto 37.49 e 28.10.