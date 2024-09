Incetta di premi all’International Gold Awards di New York per il film “Destini Avversi”, film scritto e diretto dal giornalista e scrittore Francesco Santocono, che conta il supporto dell’associazione italiana contro le leucemie e i linfomi nonché quello incondizionato di Gilead, azienda farmaceutica internazionale. Il mediometraggio, che vede anche la partecipazione di attori di primo piano come Maria Grazia Cucinotta e Tiziana Lodato, nasce da un progetto di Ugo Consoli, direttore dell’Ematologia dell’Arnas Garibaldi, incentrato sulla lotta alle leucemie e ai linfomi, il cui soggetto è stato interamente scritto da alcuni pazienti guariti proprio da patologie ematologiche.

A New York, nell’appuntamento mensile del prestigioso Festival del cinema, il lavoro di Santocono riesce a trionfare in numerose categorie, sbaragliando la concorrenza di decine di pellicole arrivate da ogni parte del mondo. I Gold awards ottenuti sono: miglior cortometraggio; miglior film drammatico; migliore commedia; migliore attrice protagonista all’esordiente Giulia Vitaliti; migliore sceneggiatura e migliore regia a Francesco Santocono; migliore canzone originale a “Adverse destinies” di Santocono-Pedicone-Zimbone-Callegari; migliore fotografia a Luigi Mingrone. Un Silver award è andato invece a Gabriele Vitale come migliore interprete maschile.