CATANIA – Sanzioni per quasi 8.000 euro sono state comminate dagli agenti delle Volanti del mare della Questura durante controlli nell’area marina protetta Isole Ciclopi effettuati negli ultimi giorni. I poliziotti hanno operato tre sequestri dei natanti che non saranno riconsegnati ai proprietari se prima non verranno pagate le relative sanzioni. Gli agenti hanno controllato 31 imbarcazioni e hanno identificato 56 persone che si trovavano a bordo e constatato complessivamente 12 infrazioni al Codice della navigazione e alle speciali regole previste a tutela dell’area marina protetta.

Sono state accertate sei irregolarità relative alla navigazione pericolosa sotto costa, due all’eccessiva velocità all’interno della zona protetta, due alla mancanza di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi, una per la guida di una moto d’acqua senza patente nautica e l’ultima relativa alla navigazione vietata con le moto d’acqua all’interno dell’area protetta. In molti casi l’intervento della polizia è stato decisivo per scongiurare pericoli derivanti da un’imprudente navigazione di alcuni conducenti delle imbarcazioni con rischi concreti per la sicurezza dei tanti bagnanti e degli atleti impegnati in sedute di nuoto proprio nello specchio d’acqua dell’area marina protetta.