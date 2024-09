CATANIA – Un 38enne catanese da poco agli arresti domiciliari nella sua casa in centro, ha pensato di poter uscire semplicemente sganciando il braccialetto elettronico e lasciandolo nella sua stanza. I carabinieri, però, hanno ricevuto l’allarme che segnalava l’allontanamento dell’uomo dal dispositivo, e, in una manciata di minuti, sono intervenuti nel suo appartamento. Ad aprire la porta, ovviamente, non è stato lui ma il padre che ha riferito ai militari di non sapere dove fosse il figlio. Il 38enne è stato intercettato dopo solo una ventina di minuti mentre usciva da un locale notturno. Vedendo la pattuglia, ha tentato di allontanarsi e di rientrare a casa prima di essere fermato. Il fuggiasco, però, non poteva immaginare che ad attenderlo nei pressi dell’ingresso del palazzo vi fosse un’altra pattuglia. Il 38enne è stato arrestato per evasione e ricollocato ai domiciliari.