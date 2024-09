CALTANISSETTA – La polizia di Caltanissetta è intervenuta al pronto soccorso del Sant’Elia perché un uomo trasportato in ambulanza era andato in escandescenza dando pugni al mezzo e successivamente creando disordine all’interno dell’ospedale. Il comportamento violento del quarantenne pregiudicato è continuato alla presenza degli agenti, ai quali ha sferrato calci alle gambe. Per lui sono scattati gli arre