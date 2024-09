PALERMO – Un rocciatore, Rosario Ferrante di 75 anni, è caduto da Monte Pellegrino a Palermo, questa mattina. L’uomo è stato recuperato dal soccorso alpino e affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. Ha un grave trauma cranico. Il rocciatore precipitato stava scalando la parete: non si sa ancora cosa sia successo. Ferrante ha battuto la testa in modo violento. Le sua condizioni sono molto serie.