Beccata coppietta in auto con 28 chili di hashish nel bagagliaio

PALERMO – I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato 28 chili di hashish, nascosti in un’autovettura sottoposta a controllo a Villabate (PA). Una pattuglia, dopo aver fermato un veicolo, ha identificato i due passeggeri, un uomo e una donna, i quali, mostrandosi da subito particolarmente agitati, hanno fornito dichiarazioni contrastanti circa la destinazione e i motivi del viaggio.

Pertanto, i militari, ispezionando il mezzo, anche con l’ausilio del cane antidroga hanno trovato, occultati in un doppiofondo ricavato nel bagagliaio, 21 involucri del peso di circa 1.3 chili l’uno, per un totale di 28 chili di hashish. Lo stupefacente, qualora immesso sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per circa 300.000 euro. I corrieri, di nazionalità italiana, sono stati condotti in carcere a Palermo, a disposizione della locale autorità giudiziaria, che ha successivamente convalidato la misura cautelare, disponendo gli arresti domiciliari per uno degli indagati.