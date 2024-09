CATANIA – Bivaccavano in via Luigi Sturzo, accampati nella vasta area degradata vicino alla strada, dove vivevano tra rifiuti ed erbacce in condizioni quasi disumane. Quattro uomini di nazionalità marocchina, tutti irregolari sul territorio dello Stato, sono stati identificati dalla polizia di Catania nel quartiere San Berillo. Gli agenti hanno segnalato la vicenda ai proprietari del terreno, affinché possa essere attuata in tempi rapidi un’azione di pulizia della zona.