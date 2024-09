ADRANO (CATANIA) – Un 44enne è stato denunciato per ricettazione dalla polizia di Adrano per essere stato beccato alla guida di un’auto rubata. Il proprietario della macchina, il giorno precedente, aveva sporto la denuncia di furto. L’auto, rubata in strada dov’era parcheggiata, presentava alcuni problemi al blocchetto di accensione, circostanza che tuttavia non ha impedito al ladro di avviare comunque il motore e portare via il mezzo.