Accoltellato dopo lite per un parcheggio

PALERMO – Un marocchino di 44 anni è stato arrestato per tentato omicidio ed estorsione. Secondo le indagini dei carabinieri sarebbe l’autore del ferimento di un connazionale di 36 anni. L’aggressione per futili motivi è avvenuta nella zona della stazione centrale a Palermo. Le indagini sono ancora in corso ma secondo una prima ricostruzione pare che l’aggressione sia scattata per un parcheggio. Il ferito è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Civico. I militari del radiomobile dopo avere soccorso il ferito insieme ai sanitari del 118 hanno iniziato la ricerca del feritore ritrovato non distante con i vestiti sporchi di sangue e il coltello. E’ stato così fermato e portato in caserma. Nella zona della stazione centrale ieri è stata una giornata non semplice. Un uomo davanti al supermercato Lidl in via Roma ha tenuto impegnati diversi carabinieri, poliziotti e sanitari del 118. Ha perso il controllo e ha creato non pochi problemi ai clienti del supermercato e ai vigilanti. Scena simile si era ripetuta il giorno prima.