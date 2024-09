Acciuffato il Lupin di Favignana

FAVIGNANA (TRAPANI) – I carabinieri di Favignana hanno arrestato un pregiudicato 26enne di nazionalità straniera, presunto responsabile di una serie di furti in danno di abitazioni e stabilimenti balneari dell’isola. A seguito di alcune denunce di furto presentate da residenti e commercianti dell’isola, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza sarebbe stato individuato il 26enne per un furto in una casa dove, dopo aver forzato la finestra, avrebbe preso monili in oro, un orologio e un tablet e sei furti in altrettanti stabilimenti balneari da cui avrebbe rubato circa 2mila euro in contanti contenuti nei registratori di cassa.

Riconosciuto dai molteplici tatuaggi sulle mani e dagli abiti indossati corrispondenti a quelli riscontrati dalle immagini di videosorveglianza l’uomo, attivamente ricercato sull’isola, è stato rintracciato sulla banchina del porto mentre attendeva di imbarcarsi su un aliscafo in direzione Trapani e, a seguito di una perquisizione personale, i militari hanno trovato tutta la refurtiva, restituita ai legittimi proprietari. L’uomo inoltre era giunto sull’isola nonostante fosse in regime di sorveglianza speciale con il divieto di allontanarsi nelle ore notturne dalla propria abitazione in provincia di Latina.