ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) – I carabinieri di Zafferana Etnea hanno denunciato un un 44enne di Mascali, responsabile di coltivazione di sostanze stupefacenti. I militari durante un servizio di appostamento hanno trovato in un terreno sito nella zona di via Sacerdote Penturo, in un tratto scosceso tra la fitta vegetazione, 13 piante di cannabis di altezza di 120 centimetri circa, in parte già essiccate. Le piante, singolarmente provviste di un semplice quanto ingegnoso sistema di irrigazione costituito da un bidoncino capovolto e pieno d’acqua per ciascuna, erano residuali di una più corposa piantagione, precedentemente già raccolta e sottoposta a lavorazione dall’intraprendente coltivatore-spacciatore. A seguito dei successivi accertamenti dei carabinieri, è emerso che il terreno in questione era condotto in affitto dal 44enne che, interrogato, ha confermato le proprie responsabilità in merito alla redditizia coltivazione.