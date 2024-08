Trovato cadavere nei fondali di San Vito Lo Capo

SAN VITO LO CAPO (TRAPANI) – I vigli del fuoco dell’unità navale di Reggio Calabria, impegnati a San Vito Lo Capo per la ricerca del sub Raffaele Assin, 67 anni, hanno individuato un corpo a 147 metri di profondità, nello specchio di mare antistante il villaggio Calampiso a San Vito Lo Capo. Potrebbe trattarsi di Assin, scomparso qualche giorno fa dopo un’immersione a Calampiso. Il ritrovamento è stato reso possibile grazie all’utilizzo della sonda Side Scan Sonar in dotazione ai vigili del fuoco. In profondità i pompieri hanno anche operato tramite il Rov (Remotely operated vehicle), un veicolo sottomarino pilotato da una postazione remota.