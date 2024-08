PALERMO – Un pedone è stato investito la scorsa notte da un motociclista in via Roma a Palermo. L’incidente è avvenuto davanti alle poste centrali. Sia il motociclista, un trentaquattrenne che era alla guida di un Sym, sia il pedone, un trentottenne, sono stati portati in ospedale con l’ambulanza, entrambi in gravi condizioni.