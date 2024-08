TRAPANI – I finanzieri del Roan di Palermo e della sezione operativa navale di Trapani hanno elevato una maxi sanzione da 15 mila euro e ritirato la licenza di navigazione e la sospensione della patente nautica all’armatore di un caicco che nel Trapanese organizzava crociere di lusso tra le Egadi senza alcuna autorizzazione e con l’impiego di personale in nero. Nel corso dei controlli sono state raccolte le testimonianze dei turisti e sono stati sentiti gli uomini che componevano l’equipaggio. Il comandante ai finanzieri ha detto che le persone a bordo erano amici e che si trovavano nell’imbarcazione per fare una vacanza. I controlli incrociati hanno fatto emergere che quella era una mini crociera che veniva sponsorizzata su diversi siti internet.

I finanzieri, al termine dell’ispezione, hanno contestato all’armatore la somministrazione di vini e bevande alcoliche varie senza aver effettuato la denuncia all’agenzia delle dogane e dei monopoli, in violazione della normativa fiscale sulle accise; la somministrazione di alimenti e bevande in assenza delle prescritte comunicazioni all’autorità sanitaria marittima con violazione dell’annessa normativa sanitaria Haccp relativa alla corretta formazione del personale in merito alla manipolazione di alimenti; l’uso difforme dell’imbarcazione, formalmente autorizzata alla ‘locazione’ ma in realtà utilizzata per il ‘trasporto passeggeri’; l’omesso pagamento del canone speciale Rai; la mancata emissione di quattro scontrini fiscali e l’omessa installazione del misuratore fiscale. Infine, anche la presenza di 3 lavoratori completamente in nero.