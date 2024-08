Pozzallo, ragazza aggredita in strada all’alba

POZZALLO (RAGUSA) – All’alba una ragazza di Pozzallo è stata aggredita in strada, vicino alla caserma dei carabinieri, e poi soccorsa da alcuni passanti che hanno avvertito gli uomini dell’Arma. La giovane, spiega il sindaco Roberto Ammatuna, ha diverse lesioni ed è stata trasportata in ambulanza al presidio territoriale di emergenza e successivamente all’spedale di Modica, da dove è stata dimessa dopo ulteriori esami. “Le indagini sono ancora in corso – dice il sindaco – e si spera che il delinquente possa essere assicurato al più presto alla giustizia”. Ammatuna ha chiesto un’intensificazione dei controlli delle forze dell’ordine “a cui va l’incondizionato sostegno di tutti, specialmente nelle ore notturne. Qualunque cittadino che possa fornire utili indicazioni per l’individuazione del responsabile del vile gesto è pregato di informare i carabinieri”.