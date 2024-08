PARTINICO (PALERMO) – Un uomo ha presentato denuncia ai carabinieri per la morte della moglie di 66 anni avvenuta ieri all’ospedale di Partinico. La paziente era malata oncologica. Il marito ha chiamato i carabinieri e ha dichiarato che si è trattato di un caso di malasanità. Il corpo della donna è stato trasportato al reparto di medicina legale del Policlinico per eseguire l’autopsia come disposto dalla Procura. I militari hanno sequestrato la cartella clinica.