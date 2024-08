PALERMO – Un autista della Rap impegnato nel servizio di raccolta stradale notturna, durante le attività di pulizia del mercato ortofrutticolo di via Moltalbo a Palermo ieri sera è stato aggredito. Non sono ancora chiare le cause, anche se sembrerebbe che dietro l’aggressione ci siano banalissime questioni legate alla sosta del mezzo, che avrebbe impedito temporaneamente il passaggio di un motociclo. Il dipendente che attendeva la squadra degli operai Rap che dovevano intervenire nell’area di via Montepellegrino, ha subìto la frattura del setto nasale e di due costole e ha anche un occhio tumefatto. Sul luogo dell’aggressione sono intervenute la polizia municipale, la polizia e un’ambulanza che ha portato il dipendente Rap all’ospedale Civico per essere operato.

“Voglio innanzitutto esprimere tutta la solidarietà e il sostegno aziendale al collega, augurandogli una pronta ripresa e assicurandogli la vicinanza e il supporto in tutte le sedi opportune. Sono sicuro che le forze dell’ordine risaliranno ai colpevoli e, in questo senso, non faremo mancare la nostra collaborazione. Purtroppo – dice il presidente della Rap, Giuseppe Todaro -, attorno alla Rap è cresciuto un clima di violenza fisica e verbale che non ha alcuna giustificazione e che fa male anche e soprattutto alla città. Ormai, quasi quotidianamente registriamo aggressioni e mancanza di rispetto nei confronti di operai che sono costretti spesso a fare doppi turni per riuscire a mantenere una situazione di decenza. Nessuno merita di essere attaccato verbalmente e picchiato con questa ferocia immane, a maggior ragione per futili motivi. Bisogna che a tutti i livelli – utenti, cittadini, colleghi e istituzioni – si faccia il possibile, collaborando e denunciando ogni forma di illegalità, anche per scongiurare episodi del genere”.