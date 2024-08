PALERMO – I ladri hanno fatto irruzione in un market gestito da un commerciante bengalese. E’ il quinto furto in un negozio etnico in appena una settimana. Qualcuno dopo aver scassinato la saracinesca e spaccato la porta è riuscito a entrare. Sono stati portati via i soldi nel registratore di cassa e alcune bottiglie di superalcolici. Sul furto indagano i carabinieri intervenuti sul posto dopo che il titolare ha trovato il negozio con la saracinesca piegata e la porta aperta. Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere presenti in zona.