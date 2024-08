PALERMO – Incidente sulla Palermo-Catania, all’altezza di Petralia Sottana, con cinque feriti. Una macchina è finita sulle barriere metalliche e poi è andata in fiamme. Tutte le persone a bordo sono state portate in ospedale. Il tratto autostradale è stato chiuso al km 85,700 in direzione Palermo.