PALERMO – Un’anziana di 84 anni è stata investita in via Gustavo Roccella, a Palermo, da un ragazzo di 17 anni che guidava senza patente e assicurazione uno scooter Honda Sh. Il giovane dopo l’impatto è fuggito. Poi, accompagnato dai genitori, si è recato alla polizia municipale e ha ammesso le proprie responsabilità. La donna è stata ricoverata al Civico, in gravi condizioni. Il ragazzo è stato denunciato.