CATANIA – La polizia di Catania, insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, durante un controllo in un’associazione culturale nei pressi di piazza Aldo Moro, hanno accertato l’installazione di 16 apparecchi elettronici da gioco non conformi alla normativa e non collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato. Gli apparecchi sono stati tutti sequestrati, mentre per l’associazione sono scattate sanzioni amministrative per 176.000 euro.