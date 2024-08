Fulmine in spiaggia: gravi due donne

ALBA ADRIATICA (TERAMO) – Tre donne sono rimaste ferite da un fulmine sulla spiaggia di Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Due sono in gravi condizioni. Sotto choc gli altri presenti. Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno sulla costa sud albense, nella spiaggia libera tra le concessioni Piccolo Chalet e Caraibi. L’arenile era ancora affollato: “Il cielo era nuvoloso e aveva piovigginato per qualche minuto, ma c’erano ancora tante persone. Si è sentito il boato e poi si è generato il panico, una scena apocalittica”, raccontano i testimoni.

Tra i feriti la più grave è una 41enne di Alba Adriatica, colpita da arresto cardiaco e rianimata sul posto con il defibrillatore. Poi è stata prelevata dall’elicottero del 118 direttamente in spiaggia e trasportata all’ospedale Mazzini di Teramo, ora è in rianimazione. Grave e ricoverata a Teramo anche una turista belga di 64 anni, prima interessata da una perdita temporanea di sensibilità alla parte inferiore del corpo (parestesia), poi si è aggravata, colpita anche da infarto durante i soccorsi. Parestesia a una gamba per la terza ferita, una 44enne della zona, trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Giulianova.