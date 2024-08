Da New York ne scelgono 12 in tutto il mondo: una è catanese

Una catanese a New York. Ma per qualcosa di più di una vacanza. Stefania Previtera, danzatrice e insegnante di danza contemporanea di Riposto, è stata selezionata tra i 12 al mondo chiamati dal Merce Cunningham Trust a partecipare a un programma di formazione esclusivo: “In pratica – racconta – ho avuto la possibilità di frequentare un workshop intensivo progettato per prepararci a diventare docenti della tecnica Cunningham, con lezioni tenute da ex membri della Merce Cunningham Dance Company”.

La quarantenne catanese è stata una delle due italiane in un gruppo di insegnanti provenienti da tutto il mondo: Italia, Australia, Francia, India, Barbados, Stati Uniti. Adesso potrà portare sotto l’Etna quello che ha imparato. “Questo programma – prosegue – è stato progettato per piccoli gruppi per creare un ambiente intimo e un’esperienza personalizzata, incentrata sulla discussione approfondita e sulla pratica dell’insegnamento. Il gruppo di candidati era estremamente competitivo e sono onorata di essere stata una delle due rappresentanti dell’Italia”.

Merce Cunningham è stato un danzatore e coreografo statunitense che ha scardinato i canoni coreografici della danza moderna. “Insieme con Martha Graham e José Limòn – spiega Stefania – è uno dei pilastri della danza di oggi. Ha ispirato la ricerca di nuovi modi di coreografare, ha stimolato l’inclusione della tecnologia nell’atto creativo, nell’esecuzione e nella rappresentazione della danza”.