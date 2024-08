CATANIA – In un noto porto turistico privato vicino piazza Europa la polizia di Catania ha riscontrato la presenza di un bar abusivo, in quanto sprovvisto delle necessarie autorizzazioni per la somministrazione degli alimenti e delle bevande, nonché una rivendita non autorizzata di imbarcazioni, motori e accessori per natanti. In piazza Nettuno sono stati multati due chioschi-bar privi delle autorizzazione per la vendita degli alcolici, che sono stati sottoposti a sequestro.