“Catania devastata dai furti d’acqua”

CATANIA – In una lettera al governatore Confagricoltura Catania denuncia “i furti notturni dal fiume Simeto dell’acqua che si accumula durante il giorno, furti che lasciano le aziende agricole della Piana all’asciutto”. Per la confederazione è necessaria “una maggiore vigilanza da parte delle forze dell’ordine e il ripristino regolare delle risorse idriche nell’invaso di Ponte Barca a Paternò. La situazione attuale, aggravata dalle scarse precipitazioni, sta mettendo in pericolo la sopravvivenza di molte aziende agricole della Piana di Catania”.