CATANIA – Controlli della polizia di Catania negli esercizi commerciali in via Plebiscito e in via Lago di Nicito per verificare il rispetto delle normative vigenti, legate all’occupazione del suolo pubblico e alla qualità degli alimenti somministrati ai clienti dei ristoranti. Il titolare di uno dei ristoranti controllati aveva occupato senza autorizzazione parte del suolo pubblico, mentre per un altro le verifiche hanno appurato che gli alimenti conservati erano privi di tracciabilità.