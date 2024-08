Taormina

TAORMINA (MESSINA) – Revocato a Taormina il divieto di balneazione per un tratto di mare di Isolabella. Il sindaco Cateno De Luca precedentemente aveva emesso un provvedimento per la presenza della “Ostreopsis ovata”, una micro alga tossica; ma adesso l’Arpa ha comunicato che i valori sono rientrati nella norma. Resta il divieto di balneazione, invece, nell’area della cosiddetta Grotta del Giorno di Capo Taormina, ma solo per pericolo di caduta massi dalla volta della caverna.