BRONTE (CATANIA) – Nella giornata di ieri a Bronte gli ispettori dell’Inl inviati nell’isola hanno effettuato un accesso in un cantiere edile, accertando che la ditta appaltatrice operava con tre lavoratori, di cui uno in nero. Essendo stata superata la soglia del 10% di lavoratori irregolari, è stata disposta la sospensione dell’attività; inoltre, è stato contestato alla ditta il mancato rinnovo della sorveglianza sanitaria. In totale, sono state impartite prescrizioni con ammenda massima complessiva di 5.695,36 euro, cui si sommano le sanzioni amministrative di sospensione e la maxi-sanzione fino ad un massimo di 14.200 euro.