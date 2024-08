Auto a fuoco sulla A29: conducente salvo

TRAPANI – Un’auto è andata a fuoco stamattina all’interno della galleria Funosa dell’A29 diramazione Trapani, nel tratto compreso tra Dattilo e Fulgatore. Prima dell’arrivo della squadra dei vigili del fuoco di Trapani, l’unico occupante della macchina è riuscito a mettersi in salvo e si trova ora in osservazione presso l’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. La galleria, a causa dei danni causati dalle fiamme e dal calore all’impianto di illuminazione e la caduta di porzioni di intonaco dalla volta, è stata chiusa al traffico in direzione Palermo. Nel tratto opposto è stato attivato il senso alternato, di concerto con Anas e polizia stradale.