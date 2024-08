Agrigento: scarcerato ex capo della protezione civile

AGRIGENTO – Torna in libertà l’ingegner Maurizio Costa, 64 anni, ex responsabile provinciale della protezione civile di Agrigento, coinvolto lo scorso 11 luglio in un’inchiesta della Dda sulla famiglia mafiosa di Sciacca e su presunte infiltrazioni negli appalti pubblici. Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Palermo, che ha dichiarato “l’inefficacia della misura cautelare”. Costa, accusato di corruzione e falso, era stato tra i 7 destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere, anche se poche ore dopo gli erano stati concessi gli arresti domiciliari per motivi di salute.

“Nei confronti del mio assistito – dice l’avvocato Fabrizio Di Paola, legale di Costa – non era contestata alcuna aggravante di agevolazione mafiosa, sebbene il provvedimento sia stato eseguito contestualmente ad altre misure aventi ad oggetto contestazioni di reati associativi”. Tra le accuse formulate dalla Dda al dirigente anche quella di avere agevolato, in cambio di alcuni lavori presso la propria abitazione, come capo della Protezione civile, una impresa edile riconducibile ad un mafioso per l’aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione dell’hub vaccinale di Sciacca, attestando falsamente il possesso di una certificazione indispensabile per ottenere i lavori.