Un tuffo alla Plaia e tentano di rubargli l’auto

CATANIA – Non hanno fatto in tempo a finire il lavoro i due catanesi di 23 e 22 anni che, l’altro pomeriggio, stavano rubando la Fiat Panda di un ignaro bagnante il quale, si era recato presso un lido della Plaia. I due, infatti, sono stati sorpresi dai militari, impegnati in quel momento in un servizio di prevenzione in viale Kennedy, i quali hanno visto un ragazzo all’interno dell’abitacolo di un’auto, chinato verso lo sterzo, ed un altro fuori, intento a guardarsi intorno con fare circospetto. Comprendendo di trovarsi davanti a un furto in

atto, i carabinieri hanno posizionato l’auto di servizio in modo tale da impedire qualsiasi possibilità di fuga ai due malviventi.

Una volta bloccati, è stata controllata la vettura che aveva il vano sottosterzo scassinato e, all’interno, un dispositivo OBD inserito, ovvero un meccanismo capace di interferire sulla centralina delle auto e metterle in moto senza l’uso della chiave di accensione. La perquisizione dei due giovani ladri ha permesso anche di ritrovare, nelle tasche del 22 enne, la chiave esagonale modificata e altri attrezzi per lo scasso, che sono stati sequestrati. Entrambi sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso, e l’auto è stata restituita al proprietario che, sorpreso di essere stato contattato dai militari, è stato poi felice del lieto fine della vicenda.