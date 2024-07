TERRASINI (PALERMO) – Un clochard è stato trovato morto in una struttura abbandonata a Terrasini, sulla statale 113, nei pressi di un distributore di carburante. Non si conosce ancora l’identità della vittima. Indagini sono in corso per accertare le cause della morte. Si sta cercando anche di rintracciare qualcuno che possa conoscere la vittima per aiutare le forze dell’ordine a ricostruire il passato dell’uomo. Sul posto sono giunti i carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco. Da verificare la presenza di eventuali telecamere nelle zona.